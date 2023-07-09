Spotify çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Spotify'de meydana gelen sorun araştırılmaktadır. Peki, Spotify neden kapanıyor, çöktü mü? Spotify kendi kendine kapanıyor! Spotify sorun ne? İşte detaylar...

Müzik dinleme uygulaması Spotify'de meydana gelen hata sonrasında kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır. Spotify neden kapanıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafında Spotify'deki sorun araştırılıyor. Peki, Spotify neden kapanıyor, çöktü mü? Spotify kendi kendine kapanıyor! Spotify sorun ne? Detaylar haberimizde...

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter kullanıcıları tarafından meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Son 24 saat içerisinde rapor edilen kesintiler göre Twitter'da bir sorun bulunmamaktadır.