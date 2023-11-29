Her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini açıklayan Spotify, en çok dinlenen sanatçıyı açıkladı. Peki, Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen sanatçısı kim oldu?

Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen sanatçısı kim oldu?

Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen sanatçısı kim oldu? Her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini açıklayan Spotify, en çok dinlenen sanatçıyı açıkladı. Peki, Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen sanatçısı kim oldu? İşte detaylar...

SPOTIFY'DA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI KİM OLDU?

2023 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıların listesini açıklandı. Listeye göre en çok dinlenen şarkı Simge'nin Aşkın Olayım olurken en çok dinlenen sanatçı da Semicenk oldu.

EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI

2023 yılında en çok dinlenen sanatçı listesinin başını ise popüler şarkıcı Semicenk çekti. Listenin devamında UZI, Sezen Aksu, Motive, Lvbel C5, BLOK 3, Çakal, Mabel Matiz, Emir Can İğrek ve Ezhel yer aldı.

Açıklanan listede 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı Icardi'nin söylemesiyle Galatasaray taraftarının gündemden düşürmediği Simge'nin Aşkın Olayım oldu. Reynmen ve Semicenk'in düet yaptığı Yana Yana şarkısı 2'nci sırada,Remix - Lvbel C5 ile Güneş'in NKBİ X Yapamam şarkısı 3'üncü sırada, Blok 3'ün Affetmem'i 4'üncü sırada, Semicenk ve Doğu Swag'ın Pişman Değilim'i ise 5. sırada yer aldı.