Spotify kullanıcılarının uygulama içerisinde soru yaşaması ile birlikte Spotify çöktü mü? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Birçok kullanıcı Spotify'da sorun mu var, neden çalışmıyor? Merak etmekte. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify'da sorun mu var, neden çalışmıyor? Spotify'a ne oldu?

Spotify çöktü mü? Sorusu, özellikle uygulamaya giriş yaparken ve uygulamayı kullanırken sorun yaşayan kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Uygulamada sorun yaşanması ile birlikte ilk akla gelen sorulardan bir tanesi de Spotify çöktü mü? Sorusu oluyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlanıyor. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify'da sorun mu var, neden çalışmıyor? Spotify'a ne oldu?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya üzerinde birçok kişi tarafından sevilerek kullanılmakta olan müzik uygulaması Spotify'ın çöktüğüne dair yetkililer tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Aşağıda yer almakta olan grafik, son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Bu grafiğe göre Spotify sunucularında olağanüstü bir problem olduğunu söyleyebiliriz.