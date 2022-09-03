Birçok kişinin severek kullanmakta olduğu müzik uygulaması Spotify, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. 3 Eylül Cumartesi günü kullanıcılar tarafından aratılan konulardan bir tanesi de Spotify çöktü mü? Sorusu oluyor. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify'da sorun mu var? Spotify'a neden giremiyorum? 3 Eylül Spotify çöktü mü?

3 Eylül tarihinde birçok kullanıcı Spotify erişimlerinde sorun yaşadı. Yaşadığı sorunu internette aratan kullanıcıların sayısı oldukça fazla gözükmekte. Kullanıcılar sorunun kişisel mi yoksa genel bir problemden mi kaynaklandığını araştırıyor. Peki milyonlarca kullanıcı ile hizmet veren müzik uygulaması Spotify çöktü mü? Spotify'da sorun mu var? Spotify'a neden giremiyorum? 3 Eylül Spotify çöktü mü?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Spotify uygulamasının veya diğer servislerinin çöktüğüne daire henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Fakat Spotify'da bir sorun olup olmadığını anlamak pek de zor değil. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bir sorun olup olmadığını farklı araçlarını kullanarak gözlemlemek mümkün. Aşağıda yer alan tabloda Spotify servisinin son 24 saatte yaşadığı teknik aksaklıkları rapor edip, bildiren kullanıcıların sayısı göstermekte. Grafiği incelediğimiz zaman son birkaç saat içerisinde Spotify servisinin olağanüstü bir rapor sayısına ulaştığını görmekteyiz. Bu durum Spotify hizmetlerinde anormal bir durum yaşandığına işaret etmektedir.

SPOTİFY ÜCRETLİ Mİ?

Birçok kişi tarafından merak edilen Spotify ücretli mi? Sorusunu sizler için yanıtladık. En sevilen müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify ücretli bir uygulamadır. Kullandığınız paket şekline göre ücreti farklılık gösterebilmektedir.

SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?

Uzun zamandır ülkemizdeki paket fiyatlarını uygun ve sabit tutmaya çalışan Spotify, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde paket fiyatlarına zam yaptı. Gelen zam ile birlikte bir kişi için standart paket ücreti aylık 20,99 TL oldu. Standart paketin yanı sıra diğer bütün paketlere zam gelmiş bulunmakta.