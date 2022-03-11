Spotify çöktü mü? Spotify arama yapamıyorum! Spotify sorun mu var? Spotify neden açılmıyor?

Spotfiy çöktü mü? merak ediliyor. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın müzik dinleme uygulaması Spotify nedir? Spotify ne için kullanılır? Spotify sorun mu var? Spotify çöktü mü?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar Spotify'e erişimde sorunlar yaşıyor. Sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken Spotify çöktü mü konusu trend oldu.

Spotify son durum

Spotfy'da gün içinde kesintiler yaşandığı görülüyor.

SPOTİFY GİRİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

E-posta adresin eski mi?

Sana e-postayla gönderdiğimiz parola sıfırlama bağlantısını açmak için Spotify hesabında kayıtlı e-posta adresine erişmen gerekir.

Erişemiyorsan şu seçenekler işine yarayabilir:

Mümkünse e-posta adresine yeniden erişim sağla

Yeni bir hesap oluştur ve taze bir başlangıç yap

E-posta adresiyle ilişkili bir hesap yok mu?

Kaydolurken kullanmış olabileceğin diğer e-posta adreslerini (veya kullanıcı adlarını) girmeyi dene.

Not: Kaydolmak için e-posta, telefon numarası, Facebook, Apple veya Google gibi farklı seçenekleri kullanabilirsin. Hesabını bulmak için bunlarla oturum açmayı dene.

E-postanın iznin olmadan değiştirildiğini düşünüyorsan lütfen Hesabının ele geçirildiğini mi düşünüyorsun? başlıklı makaleye bak.

Sıfırlama e-postası gelmedi mi?

İstenmeyen/gereksiz e-posta klasörlerini veya diğer filtrelenen klasörleri kontrol et.

E-posta adresine erişemiyorsan "Eski e-posta adresi" bölümüne bak.

Parola sıfırlama bağlantısı geçersiz mi?

Parolanı tekrar sıfırla ancak bu sefer e-postayla gönderilen bağlantıyı özel veya gizli bir tarayıcı penceresinde aç.

Parolanı sıfırla

Çok sayıda istek mi gönderdin?

Lütfen daha sonra tekrar dene veya farklı bir cihaz dene.

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