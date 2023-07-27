Müzik uygulaması olan Spotify'a giriş yapan kullanıcılar giriş problemleri ile karşılaşmasının ardından Spotify çöktü mü? sorusunu araştırdı. Kullanıcılar arama motorlarında Spotify çöktü mü? 27 Temmuz Spotify sorun mu var, neden açılmıyor? Spotify ne oldu? sorularına yanıt aradı.

Spotify çöktü mü? araştırılıyor. Uygulamada sorun yaşanması ile birlikte ilk akla gelen sorulardan bir tanesi de Spotify çöktü mü? sorusu oluyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlanıyor. Peki, Spotify çöktü mü? 27 Temmuz Spotify sorun mu var, neden açılmıyor? Spotify ne oldu?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?



Spotify uygulamasında 27 Temmuz gününde bazı teknik problemler meydana geldi.