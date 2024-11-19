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SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne?

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne?
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan müzik uygulaması Spotify, 19 Kasım'da yaşanan erişim sorunları ile gündeme geldi. Kullanıcılar, uygulamayı açmakta zorluk çekti.

19 Kasım 2024 itibarıyla Spotify kullanıcıları, platforma erişim sorunları yaşıyor. Birçok kullanıcı, uygulamadan otomatik olarak çıkış yapıldığını ve tekrar giriş yapılamadığını rapor ediyor. Hesabı açık olan kullanıcılar ise müzik oynatma gibi temel işlevlere erişimde problem yaşadıklarını bildiriyor. Peki, Spotify çöktü mü? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Spotify şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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