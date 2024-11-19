19 Kasım 2024 itibarıyla Spotify kullanıcıları, platforma erişim sorunları yaşıyor. Birçok kullanıcı, uygulamadan otomatik olarak çıkış yapıldığını ve tekrar giriş yapılamadığını rapor ediyor. Hesabı açık olan kullanıcılar ise müzik oynatma gibi temel işlevlere erişimde problem yaşadıklarını bildiriyor. Peki, Spotify çöktü mü? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Spotify şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.