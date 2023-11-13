Müzik uygulaması olan Spotify'a giriş yapan kullanıcılar giriş problemleri ile karşılaşmasının ardından Spotify çöktü mü? sorusunu araştırdı. Kullanıcılar arama motorlarında Spotify çöktü mü? 13 Kasım Spotify sorun mu var, neden açılmıyor? Spotify ne oldu? sorularına yanıt aradı.

Spotify çöktü mü? 13 Kasım Spotify sorun mu var, neden açılmıyor? Spotify ne oldu?

Spotify çöktü mü? araştırılıyor. Uygulamada sorun yaşanması ile birlikte ilk akla gelen sorulardan bir tanesi de Spotify çöktü mü? sorusu oluyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlanıyor. Peki, Spotify çöktü mü? 13 Kasım Spotify sorun mu var, neden açılmıyor? Spotify ne oldu?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde Spotify'da sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece Spotify'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre bazı teknik problemler meydana geldi.

SPOTİFY HAKKINDA BİLGİLER!

Spotify, İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformudur. Sistem Windows, Mac OS X, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, iOS, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir..

Sonos üzerinde Spotify 2011 Mart ayından itibaren erişilebilmekte ve Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmektedir.

Müziklere sanatçı, albüm, plak şirketi, tür ya da çalma listesinin yanı sıra doğrudan arama ile erişilebilir. Masaüstü istemcilerinde dinleyiciler, uygulama üzerinde bulunan bağlantı aracılığı ile dinledikleri müziği ortak satıcılar üzerinden satın alabilirler. Ekim 2008'de İsveçli bir şirket olan "Spotify AB" tarafından yayımlanan servisin 26 Ekim 2022 itibarıyla 195 milyonu aylık abone olmak üzere 468 milyon kullanıcısı vardır. Kullanıcılar ister görsel ve radyo tarzındaki reklamlarla desteklenen ücretsiz bir hesap açabilir, isterlerse ödemeli abonelik satın alarak daha yüksek ses kalitesi, çevrimdışı dinleme ve istediği şarkıyı çalabilme gibi özelliklere sahip olabilirler.

Spotify'a birçok ülkeden erişilebilmektedir. Mart 2021 itibarıyla, platformun 158 milyon ücretli abone dahil 356 milyon aylık etkin kullanıcısı var. Ücretli abonelikler sadece bazı ülkelerde kredi / hesap kartı ya da PayPal hesabı bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir