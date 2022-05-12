Spotify Blend nedir? Spotify Blend nasıl yapılır? Spotify Blend link nasıl yapılır çözümü!

Spotify Blend nedir? Ortak bir çalma listesi olan Spotify blend hakkında merak edilenleri derledik. İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformu olan Spotify'da kullanıcıların en çok sorduğu sorular arasında Spotify Blend nedir? Spotify Blend nasıl yapılır? yer alıyor. İşte Spotift Blend link nasıl yapılır çözümü haberimizde...

SPOTIFY BLEND NEDİR?

Spotify Blend, senin ve Blend çalma listesindeki diğer kişilerin dinlediği müzikleri bir araya getiren ortak bir çalma listesidir. Herkesin dinleme etkinliklerine göre günlük olarak güncellenir. Blend'e katılan kullanıcılar kendi arkadaşlarını ekleyebilir.

SPOTIFY BLEND NASIL YAPILIR?

Blend çalma listesine en fazla 10 kişi davet edebilirsin.

Ara simgesi bölümünde "Blend" yaz ve ilk sonuca dokun.

Blend Oluştur seçeneğini belirle.

Davet et seçeneğine dokun ve arkadaşlarına gönder.

Arkadaşın katıldıktan sonra Blend çalma listeni şu iki konumdan birinde bulabilirsin:

Senin için Hazırlandı bölümünde

Kitaplığın simgesi bölümünde Çalma listeleri altında

Arkadaşlarını Blend'e ekle

Çalma listelerinde Blend seçeneğine dokun.

Kişi ekle simgesi seçeneğine dokun.

Daha fazla üye davet et seçeneğine dokun ve arkadaşlarına gönder.

Sanatçılarla Blend oluştur

En sevdiğin sanatçıyla Blend oluşturabilir ve müzik zevklerinizin uyumunu keşfedebilirsin.

Blend oluşturabileceğin tüm sanatçıları ve sanatçıların davet bağlantılarını görmek için blog gönderimize göz at.

Sanatçının Blend davet bağlantısını alabileceğin konumlar:

Sanatçının sosyal medya hesabı

Sanatçının Spotify profilindeki Sanatçının seçtikleri çalma listesi

Bağlantıya dokun. Spotify uygulamasında davet açılır.

Uygulamada Blend'e git seçeneğine dokun.

Blend hikayeni paylaş

Blend'e git ve dikey 3 nokta simgesi (Android) / yatay 3 nokta simgesi (iPhone) seçeneğine dokun.

Blend hikayesini gör seçeneğini belirle.

Bu hikayeyi paylaş seçeneğine dokun.

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