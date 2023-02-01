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Spotify bireysel ne kadar oldu, kaç TL? Spotify bireysel aboneliği ne kadar?

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Spotify bireysel ne kadar oldu, kaç TL? Spotify bireysel aboneliği ne kadar?

Spotify bireysel aboneliğine zam mı geldi merak ediliyor. Kur oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok yabancı kaynaklı şirket, fiyat politikasında güncelleme yapıyor. Peki, Spotify bireysel ne kadar oldu, kaç TL? Spotify bireysel aboneliği ne kadar?

Spotify Premium üyelik ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlarSpotify Premium üyelik ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Spotify bireysel aboneliğine zam mı geldi merak ediliyor. Kur oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok yabancı kaynaklı şirket, fiyat politikasında güncelleme yapıyor. Peki, Spotify bireysel ne kadar oldu, kaç TL? Spotify bireysel aboneliği ne kadar? İşte detaylar...

SPOTIFY BİREYSEL NE KADAR?

Spotify bireysel paketi 20,99 TL'den 29,99 TL'ye yükseldi.

SPOTIFY PAKETLERİ NE KADAR OLDU?

Spotify abonelik ücretlerine zam geldi. Yapılan %42'lik bir zam oranı ile birlikte öğrenci paketi 10,49 TL'den 14,99 TL'ye yükseldi. Tek kişilik bireysel paket fiyatı ise 20,99 TL'den 29,99 TL'ye arttırıldı. Birden çok kişiye kullanma imkanı sağlamakta olan aile paketinin fiyatı ise 34,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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