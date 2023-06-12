Spotify Aile Hesabı nasıl oluşturulur? Spotify Aile Hesabı nasıl açılır?

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SPOTIFY AİLE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?

Plan yöneticisi Aile sayfasında üyeleri davet edebilir veya kaldırabilir.

Hesap sayfana git.

Aile hesaplarını yönet seçeneğine in.

Üye ekleme veya kaldırma seçeneğini belirle.

Üye davet etmek veya kaldırmak için oturum aç

Davet edilen üyelerin davet bağlantısını aldıktan sonra yapmaları gerekenler:

Kendi hesaplarında oturum açma (veya kaydolma)

Adreslerini onaylama

Not: Üyeler Aile planlarını yılda yalnızca bir defa değiştirebilir.

SPOTIFY AİLE HESABI NE KADAR?

Spotify Aile Hesabı, toplam 6 Premium hesabının keyfini çıkarabilir. 1 ay ücretsiz deneme olanağı sunun Spotify uygulaması, ayda yalnızca 49,99 TL.