Spotify'ın abonelik fiyatına zam yapacağı ortaya çıktı. Spotify abonelik ücretlerine zam mı geldi ve Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu merak ediliyor. Spotify abonelik ücretlerine zam mı geldi? Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Spotify abonelik ücretlerine zam mı geldi? Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Spotify abonelik ücretlerine zam mı geldi ve Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu gündeme geliyor. Günümüzde artık bir ruhsal ihtiyaç olarak görülen müzik için pek çok hizmet veren servis bulunuyor. Bunlar arasında milyonlarca kullanıcıya sahip olarak öne çıkan Spotify'ın ise yakın zamanda abonelik fiyatına zam yaptı. Spotify abonelik ücretlerine zam mı geldi? Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? gündeme geliyor. Spotify abonelik ücretlerine zam mı geldi? Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

SPOTIFY ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Spotify abonelik ücretleri, daha önce aylık 29,99 TL olan "Bireysel" abonelik paketi 39,99 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, daha önce 39,99 TL olan aylık "Duo" paketi için artık 54,99 TL olarak güncellendi. "Aile" paketi ise 49,99 TL'den aylık64,99 TL'ye çıkmış durumdadır.

SPOTIFY ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Spotify öğrenci paketi 14,49 TL'den 21,99 TL'ye güncellendi. En büyük rakip olan Apple Music içinse şu an fiyatlar öğrenci, bireysel ve aile özelinde sırasıyla aylık 9,99 TL, 19,99 TL ve 29,99 TL seviyesinde yer alıyor.