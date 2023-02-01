Kur oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok yabancı kaynaklı şirket, fiyat politikasında güncelleme yapıyor ve bu nedenle Spotify'a zam mı geldi? Sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Spotify'a zam mı geldi? 2023 Güncel Spotify fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Spotify'a zam mı geldi? Sorusu, son günlerde en çok merak edilen duyumlar arasında yer alması nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor. En çok tercih edilen müzik uygulamalarından bir tanesi olan güncel Spotify fiyatları, yapılan fiyat değişikliklerinin ardından sıklıkla merak edilmekte. Peki, Spotify'a zam mı geldi? 2023 Güncel Spotify fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?

En çok kullanılan müzik uygulamalarından bir tanesi olan Spotify abonelik ücretlerine zam geldi. Yapılan %42'lik bir zam oranı ile birlikte öğrenci paketi, 10,49 TL'den 14,99TL olarak güncellendi. Tek kişilik bireysel paket fiyatı ise 20,99 TL'den 29,99 TL'ye arttırıldı. Birden çok kişiye kullanma imkanı sağlamakta olan aile paketinin fiyatı ise 34,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi.