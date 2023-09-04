Spotify 2023 Yaz Hitleri açıklandı! İşte dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar

Çevrimiçi müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify her yıl dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıklıyor. Spotify bu sene de geleneği bozmadı ve 2023 yazının en hit şarkılarını bir araya getirdi. Biz de sizler için bu listeyi derledik.

Spotify'ın 2023 Yaz Hitleri listesinde adından sıkça söz ettiren sanatçılar bulunuyor. Tüm Türkiye'nin en çok dinlediği şarkılar ve dünya genelinde en çok çalınan şarkıların bir araya getirildiği listelere şimdiden ilgi büyük oldu.

SPOTIFY 2023 YAZ HİTLERİ

Spotify Türkiye resmi hesabı bugün 2023 Yaz Hitleri listesini duyurdu. Listenin başına "Pişman Değilim" ile Semicenk ve Doğu Swag otururken listenin 2. sırasında "Caney" ile Uzi yer aldı. Öte yandan Halodayı ve Azer Bülbül'ün parçası "Aman Güzel Yavaş Yürü" listede üçüncü oldu. 24/7 ile listenin dördüncüsü adından sık sık söz ettiren Alizade ve BEGE ikilisi yer aldı.

İşte 2023 yazının en çok dinlenenleri:

2023 Yazında Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar

Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

Caney - UZI

Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

24/7 - ALIZADE, BEGE

Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

Geri Dönemedim - Semicenk

Ali Cabbar - Emir Can İğrek

Yana Yana - Semicenk, Reynmen

Aşkın Olayım - Simge

Aşk Olsun - cakal

ARABA - Sefo

BAYBAY - BLOK3

Sevecek Sandım - Semicenk

N'aptığını bilmesem de - BLOK3

AFFETMEM - BLOK3

Celladına Aşık - Kubilay Karça

Aynen - Heijan, Muti

DEFOL - Lil Zey

NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

Yaz Gülü - İrem Derici

2023 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma

WHERE SHE GOES - Bad Bunny

Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto

Cruel Summer - Taylor Swift

La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma

un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny

Flowers - Miley Cyrus

Daylight - David Kushner

Sprinter - Dave, Central Cee

As It Was - Harry Styles

Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY

LALA - Myke Towers

Kill Bill - SZA

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma

vampire - Olivia Rodrigo

Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa

Classy 101 - Feid, Young Miko

TQM - Fuerza Regida

I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys

Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

Aynı zamanda Spotify bu listeleri bir çalma listesinde bir araya getirdi. Spotify web veya mobil uygulamasına giderek bu listeleri dinleyebilirsiniz.