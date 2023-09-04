Spotify 2023 Yaz Hitleri açıklandı! İşte dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar
Çevrimiçi müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify her yıl dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıklıyor. Spotify bu sene de geleneği bozmadı ve 2023 yazının en hit şarkılarını bir araya getirdi. Biz de sizler için bu listeyi derledik.
Spotify'ın 2023 Yaz Hitleri listesinde adından sıkça söz ettiren sanatçılar bulunuyor. Tüm Türkiye'nin en çok dinlediği şarkılar ve dünya genelinde en çok çalınan şarkıların bir araya getirildiği listelere şimdiden ilgi büyük oldu.
SPOTIFY 2023 YAZ HİTLERİ
Spotify Türkiye resmi hesabı bugün 2023 Yaz Hitleri listesini duyurdu. Listenin başına "Pişman Değilim" ile Semicenk ve Doğu Swag otururken listenin 2. sırasında "Caney" ile Uzi yer aldı. Öte yandan Halodayı ve Azer Bülbül'ün parçası "Aman Güzel Yavaş Yürü" listede üçüncü oldu. 24/7 ile listenin dördüncüsü adından sık sık söz ettiren Alizade ve BEGE ikilisi yer aldı.
İşte 2023 yazının en çok dinlenenleri:
2023 Yazında Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar
- Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
- Caney - UZI
- Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
- 24/7 - ALIZADE, BEGE
- Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
- Geri Dönemedim - Semicenk
- Ali Cabbar - Emir Can İğrek
- Yana Yana - Semicenk, Reynmen
- Aşkın Olayım - Simge
- Aşk Olsun - cakal
- ARABA - Sefo
- BAYBAY - BLOK3
- Sevecek Sandım - Semicenk
- N'aptığını bilmesem de - BLOK3
- AFFETMEM - BLOK3
- Celladına Aşık - Kubilay Karça
- Aynen - Heijan, Muti
- DEFOL - Lil Zey
- NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
- Yaz Gülü - İrem Derici
2023 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar
- Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
- WHERE SHE GOES - Bad Bunny
- Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
- Cruel Summer - Taylor Swift
- La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
- un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
- Flowers - Miley Cyrus
- Daylight - David Kushner
- Sprinter - Dave, Central Cee
- As It Was - Harry Styles
- Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
- LALA - Myke Towers
- Kill Bill - SZA
- Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma
- vampire - Olivia Rodrigo
- Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
- Classy 101 - Feid, Young Miko
- TQM - Fuerza Regida
- I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
- Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
Aynı zamanda Spotify bu listeleri bir çalma listesinde bir araya getirdi. Spotify web veya mobil uygulamasına giderek bu listeleri dinleyebilirsiniz.