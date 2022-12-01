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Spotify 2022 özeti! Spotify 2022 en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar kim?

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Spotify 2022 özeti! Spotify 2022 en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar kim?

Müzik dinleme uygulaması olan Spotify yenilikleri kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Spotify uygulamasının büyük bir kullanıcısı varken, kullanıcılar Spotify 2022 en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar kim? sorusunu araştırıyor. İşte merak edilenler...

Spotify açıkladı! İşte 2022'de en çok dinlenen şarkılarSpotify açıkladı! İşte 2022'de en çok dinlenen şarkılar

Spotify uygulamasında her sene gündeme gelen Spotify Wrapped merak ediliyor. Arama motorlarında Spotify 2022 özeti! Spotify 2022 en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar kim?araması yapılıyor. İşte detaylar...

1- UZI

2- cakal

3- Ezhel

4- Lvbel C5

5- Sefo

6- Sezen Aksu

7- Batuflex

8- Motive

9- Duman

10- Emir Can İğrek

Müzik uygulaması olan Spotify'da her sene sonunda yıllık özet kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların 2022 senesinde hangi müzikleri, sanatçıları dinlediğinin raporu veriliyor. Spotify Wrapped, sosyal medya hesaplarında kullanıcıların paylaştığı bir yeniliktir.

Spotify özet 30 Kasım itibari ile kullanıcılara sunuldu.

Spotify uygulasının ana ekranından veya arama kısmına Spotify Wrapped yazarak erişim sağlayabilirsiniz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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