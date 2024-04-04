Spot Bitcoin ETF'lerindeki akışlar pozitife dönüyor

Grayscale'in GBTC fonundan çıkışların yavaşlamasının ardından, Fidelity ve BlackRock gibi önde gelen finansal kuruluşların spot Bitcoin ETF'leri, bu hafta yatırımcıların güvenini yeniden kazanarak önemli miktarda net girişler gördü.

Spot Bitcoin ETF'lerine Yatırımcı İlgisi Arttı

Spot Bitcoin ETF'leri, Grayscale'in GBTC fonundan çıkışların yavaşlamasıyla birlikte bu hafta önemli bir toparlanma yaşadı. CoinGlass verilerine göre Çarşamba günü net 113,5 milyon dolarlık girişle Pazartesi günü yaşanan 87,5 milyon dolarlık net çıkışlar geride bırakıldı. Verilere göre Salı günü de 40,3 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Fidelity'nin FBTC spot Bitcoin ETF'si, Çarşamba günkü girişlerde 116,7 milyon dolar ekleyerek liderlik etti. Bunu 42 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonu, 23 milyon dolarla Bitwise'ın BITB ürünü takip etti. Diğer ETF'lerin girişleri ise 4 milyon doların altında kaldı. Son verilere bakıldığında ise toplam net girişlerin şu anda 12,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte yaklaşık 150.000 BTC'ye (10 milyar dolar) yaklaşan Fidelity'nin FBTC'si, BlackRock'ın IBIT'ini (256.000 BTC, 17 milyar dolar) geride bırakarak en büyük spot Bitcoin ETF'leri arasına girdi. Grayscale'in GBTC fonu ise yaklaşık 619.000 BTC'den 328.000 BTC'ye (22 milyar dolar) düşerek yüzde 47 azaldı. Bu düşüş, GBTC'nin yüzde 1,5'lik ücretinin, FBTC ve IBIT'in yüzde 0,25'lik ücretlerine kıyasla yüksek kalmasından kaynaklanıyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'a göre son 10 yılda hisse senedi yatırım fonlarından 3,5 trilyon dolar çıkış olmasına rağmen hisse senedi varlıkları yüzde 280 artışla 6 trilyon dolar artarak 14 trilyon dolara ulaştı. Bu durum GBTC'nin çıkışlara ve şikayetlere rağmen ücretini düşürme konusunda motive olmamasının bir nedeni olarak gösteriliyor.