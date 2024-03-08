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Spot Bitcoin ETF'leri ABD'de büyük bir başarı yakaladı

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ABD'de onaylanan dokuz spot Bitcoin ETF'si, GBTC'ye kıyasla daha yüksek işlem hacmi ve daha düşük ücretler sunarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. GBTC'nin 400.186 Bitcoin'e sahip olduğu belirtilirken, yeni onaylanan ETF'lerin toplamda 397.847 Bitcoin'e sahip olduğu belirtildi.

ABD'de onaylanan dokuz spot Bitcoin ETF'si, Bitcoin yatırımı için yeni bir seçenek sunuyor. Bu ETF'ler, GBTC'ye kıyasla daha yüksek işlem hacmi ve daha düşük ücretler sunarak yatırımcılar arasında ilgi görüyor. GBTC'nin tahtı sallanıyor gibi görünüyor.

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanan dokuz spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), Grayscale Bitcoin Trust'ı (GBTC) geçmeye hazır. K33 Research kıdemli analisti Vetle Lunde'nin paylaştığı verilere göre, GBTC'nin 400.186 Bitcoin'e sahip olduğu 8 Mart tarihi itibariyle, dokuz yeni spot Bitcoin ETF'si toplamda 397.847 Bitcoin'e sahip.

ABD'de Onaylanan Dokuz Spot Bitcoin ETF'si, GBTC'yi Geçme Yolunda

Dünkü net girişin 6.965 Bitcoin olduğu da göz önüne alındığında, bu ETF'lerin GBTC'yi geride bırakması an meselesi gibi görünüyor.

Verilere bakıldığında spot Bitcoin ETF'leri, ABD'de büyük bir başarı yakalamış görünüyor. BlackRock'ın IBIT ETF'si, 7 Mart günü 788,3 milyon dolarlık rekor bir günlük girişe ulaştı. Bununla birlikte tüm spot ETF'lerin toplam işlem hacmi ise aynı gün 10 milyar dolara yaklaştı.

BitMEX Research'ün verilerine göre, IBIT ETF'si Bitcoin varlıkları bakımından MicroStrategy'yi de geride bıraktı. Flowdesk yöneticileri Reed Werbitt ve Greg Guttas, bu tür Bitcoin ETF'lerinin yatırımcılar için "onlarca yıllık TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat)" ile Bitcoin satın alma imkânı sunduğunu söylüyor.

Son olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sindeki ticaret seçeneklerini onaylayıp onaylamayacağına karar verme süresini önümüzdeki aya kadar uzattı.

Kaynak: Haberler.com / Bitcoin

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