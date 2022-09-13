UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Sporting Lisbon - Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sporting Lisbon - Tottenham maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Sporting Lisbon - Tottenham karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sporting Lisbon - Tottenham maçı şifresiz mi? Sporting Lisbon - Tottenham maçı hakemi kim? Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting Lisbon - Tottenham maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

13-09-2022 SPORTİNG LİSBON VS TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sporting Lisbon ile Tottenham arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

SPORTİNG LİSBON-TOTTENHAM MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPORTİNG LİSBON-TOTTENHAM MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPORTİNG LİSBON-TOTTENHAM MAÇI HANGİ GÜN?

Sporting Lisbon-Tottenham Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.

SPORTİNG LİSBON-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon-Tottenham Maçı, saat 19:45 başlayacak.

SPORTİNG LİSBON-TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Lisbon ve Tottenham, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.