Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting Lisbon - Tottenham maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting Lisbon - Tottenham maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Sporting Lisbon - Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sporting Lisbon - Tottenham maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Sporting Lisbon - Tottenham karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sporting Lisbon - Tottenham maçı şifresiz mi? Sporting Lisbon - Tottenham maçı hakemi kim? Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting Lisbon - Tottenham maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Sporting Lisbon ile Tottenham arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Sporting Lisbon-Tottenham Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.

Sporting Lisbon-Tottenham Maçı, saat 19:45 başlayacak.

Sporting Lisbon ve Tottenham, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

Sporting Lisbon - Tottenham Exxen canlı izle! Sporting Lisbon - Tottenham canlı izle! Sporting Lisbon - Tottenham 13 Eylül 2022 canlı izle!Sporting Lisbon - Tottenham Exxen canlı izle! Sporting Lisbon - Tottenham canlı izle! Sporting Lisbon - Tottenham 13 Eylül 2022 canlı izle!
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lisbon Tottenham Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title