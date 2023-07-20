("Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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20 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse" hangisinin sözlük tanımıdır? ...) Kim Milyoner Olmak İster 20 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! "Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse" hangisinin sözlük tanımıdır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 20 TEMMUZ PERŞEMBE 200 BİN LİRALIK SORUSU
"Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse" hangisinin sözlük tanımıdır?
A-) Pamuk elli
B-) Kadife elli
C-) Makas elli
D-) İpek elli
Doğru Cevap : B şıkkı