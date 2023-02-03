Spor Toto Süper ligde 23.haftanın maç programı belli oldu mu? Süper Ligin 23. haftasında müsabakada görev alacak hakemler kimler?

Spor Toto Süper lig de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor! Futbolseverler ise takımlarının maçlarını merak ediyor. Peki ,Spor Toto Süper ligde 23.haftanın maç programı belli oldu mu? Süper ligde 23.haftasının maç programı nasıl? Ligin 23. haftasında müsabakada görev alacak hakemler kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Ligde futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ise müsabakaların detaylarını merak ediyorlar. Ligde her hafta birebirden çekişmeli maçlar oynanırken şampiyonluk yarışı kıran kırana gecen müsabakalar ile sürüyor. Peki, Spor Toto Süper ligde 23.haftanın maç programı belli oldu mu? Süperligde 23. haftasının maç programı nasıl? Ligin 23. haftasında müsabakada görev alacak hakemler kimler?

SÜPER LİGDE 23 HAFTA MÜSABAKALADA GÖREV ALACAK HAKEMLER KİMLER?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü- Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi:

17.00Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe- Konyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Giresunspor- Kayserispor: Erkan Özdamar