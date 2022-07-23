Spor Toto Süper Lig programı açıklandı mı? Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programları açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2022- 2023 sezonunun maç programını açıkladı. Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programında hangi takım oynayacak merak ediliyor. Peki, Spor Toto Süper Lig programı açıklandı mı? Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programı ne?
TFF, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Bununla birlikte, Spor Toto Süper Lig maç programında hangi takım oynayacak, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig programı açıklandı mı? Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programları açıklandı! Detaylar haberimizdedir…
SÜPER LİG'İN 1 VE 2. HAFTA PROGRAMLARI
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI
5 Ağustos Cuma
- 21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor
- 6 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
- 21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
- 7 Ağustos Pazar
- 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor
- 19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
- 21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
8 Ağustos Pazartesi
- 19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
- 21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor
SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI
12 Ağustos Cuma
- 21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
- 13 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor
- 21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor
- 21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe
- 14 Ağustos Pazar
- 19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor
- 19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü
- 21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
- 15 Ağustos Pazartesi
- 19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
- 21.45 Galatasaray - Giresunspor