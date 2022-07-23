TFF, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Bununla birlikte, Spor Toto Süper Lig maç programında hangi takım oynayacak, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig programı açıklandı mı? Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programları açıklandı! Detaylar haberimizdedir…

SÜPER LİG'İN 1 VE 2. HAFTA PROGRAMLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI

5 Ağustos Cuma

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

7 Ağustos Pazar

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor

SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI

12 Ağustos Cuma