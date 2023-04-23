Spor Toto 1. Lig şampiyonu hangi takım oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler tarafından Spor Toto 1. Lig şampiyonu araştırılıyor. Peki, Spor Toto 1.Lig şampiyonu kim oldu? Spor Toto 1.Lig hangi takım şampiyon? İşte detaylar...

Samsunspor ile Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sonrasında hangi takımın şampiyon olduğu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Spor Toto 1.Lig şampiyonu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Spor Toto 1.Lig şampiyonu kim oldu? Spor Toto 1.Lig hangi takım şampiyon? Detaylar haberimizde...

SPOR TOTO 1.LİG ŞAMPİYON KİM OLDU?

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, sahasında Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla liderliği de garantileyen Karadeniz ekibinde maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.