Spor Toto 1. Lig puan durumu 2023! Spor Toto 1. ligde kim birinci, puan durumu nasıl, hangi takımlar ilk 3'te? 1. lig alınan sonuçlar nasıl?

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altay, Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig puan durumu! Spor Toto 1. ligde kim birinci, puan durumu nasıl, hangi takımlar ilk 3'te? 1. lig alınan sonuçlar nasıl? Spor Toto 1. Lig puan durumu sizlerle...

Spor Toto 1. lig haftanın maçları bugün bitti. Bugünkü maçlar sonrasında lider en yakın rakibiyle puan farkını açtı. Peki, Spor Toto 1. ligde kim birinci, puan durumu nasıl, hangi takımlar ilk 3'te? 1. lig alınan sonuçlar nasıl? İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİGDE KİM KAÇ PUANDA?

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası perşembe günü oynanan iki maçla sona erdi. Zirve hattını yakından ilgilendiren Sakaryaspor-Eyüpspor maçını ev sahibi ekip kazandı, Süper Lig'e çıkma yarışı kızıştı.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlar Sakaryaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0'lık skorla kazandı. Golleri Kassongo ve Çağlayan Menderes kaydetti. Sakarya'da teknik direktörlük görevine getirile Taner Taşkın, son 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

1. ligde ilk sırada 60 puanla Samsunspor bulunuyor.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU

SPOR TOTO 1. LİG HAFTANIN SONUÇLARI

Lider Samsunspor'un en yakın takipçisi olan 53 puanlı Eyüpspor, bu yenilgiyle büyük yara aldı. Rize ve Sakarya'nun Eyüpspor'la olan puan farkı 1'e indi.

Spor Toto 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu: