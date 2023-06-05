Pendikspor ile Bodrumspor, Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. TFF, kritik maçın oynanacağı yeri açıkladı. Peki Spor Toto 1. Lig Play Off finali ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig Play Off finali ne zaman, saat kaçta oynanacak? Pendikspor ile Bodrumspor, Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. TFF, kritik maçın oynanacağı yeri açıkladı. Peki Spor Toto 1. Lig Play Off finali ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

1. LİG PLAY OFF FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı Manisa'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'E SON BİLET PERŞEMBE GÜNÜ VERİLECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.