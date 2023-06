TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Spor Toto 1. Lig'e hangi takımlar çıktı 2023? TFF 1. lige yükselen takımlar kimler? Birinci lige hangi takımlar çıktı?

SPOR TOTO 1. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ 2023?

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. 1. Lig'e daha önce Çorum FK ve Kocaelispor yükselmişti.

Final maçında Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti. Daha önce, Kocaelispor ve Çorum FK yükselen takımlar olmuştu.

Spor Toto 1. lige çıkan takımlar:

- Çorum FK

- Kocaelispor

- Şanlıurfaspor

SPOR TOTO 1. LİG HAKKINDA BİLGİLER

1. Lig ya da sponsorluk anlaşması gereği Spor Toto 1. Lig, Türkiye'deki ikinci seviye futbol ligi.

1. Lig sezonda toplam 19 takımın katılımıyla oynanmaktadır. Çift devreli lig usulünün uygulandığı ligde mücadele eden her bir takım rakipleriyle sezon içerisinde toplam iki kez karşılaşmaktadır. Sezon sonunda ligin ilk iki sırasında yer alan takımlar Süper Lig'e terfi ederken, ligi 3.sırada bitiren takım doğrudan play off finaline çıkarken, 4. 5. 6. ve 7. sırada yer alan takımlar ise Süper Lig'e terfi edebilmek için kendi aralarında play off oynamaktadırlar. Son dört sıradaki takımlar ise bir alt lig olan 2. Lig'e düşmektedirler. Ayrıca Süper Lig'de son dört sırada yer alan takımlar ve 2. Lig'den terfi eden üç takım da 1. Lig'de mücadele etmektedirler. Ağustos ve Mayıs ayları da dahil olmak üzere toplam dokuz ay sürmektedir. 38 hafta ve 306 maçtan oluşan 1. Lig'de karşılaşmalar hafta içi ve hafta sonu oynanır.

1. Lig play-off maçları sonrası sadece 1. takıma kupa verilir.