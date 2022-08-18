Spor Smart Digitürk'te var mı? Spor Smart hangi kanalda Digitürk?
Spor Smart'tan spor programlarını izlemek, maçları takip etmek isteyen Digitürk kullanıcısı sporseverler Spor Smart Digitürk'te var mı? Spor Smart hangi kanalda Digitürk? Spor Smart Digitürk hangi kanalda merak ediyor.
Spor Smart Digitürk'te var mı? Spor Smart'tan spor programlarını izlemek, maçları takip etmek isteyen Digitürk kullanıcısı sporseverler Spor Smart Digitürk'te var mı? Spor Smart hangi kanalda Digitürk? Spor Smart Digitürk hangi kanalda merak ediyor. İşte detaylar...
Spor Smart kanalı Digitürk'ten izlenememektedir. D-Smart 77. kanalda yayın yapmaktadır.
Spor Smart, 24 Aralık 2011 tarihinde Smart Spor adıyla D-Smart platformu bünyesinde yayına başlayan spor içerikli tematik kanaldır. NBA maçlarının yayın haklarını D-Smart platformunun satın alması ile birlikte kurulmuştur. NBA canlı maç yayınları, özetleri ve tekrarları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Serie A maç tekrarlarını yayınlamaktadır. 2012 sezonundan itibaren Formula 1, MotoGP yayın haklarını 3 yıllığına satın almıştır. Ayrıca Amerikan Güreşi yani WWE programlarını da yayınlamaktadır. Kardeş kanalı Spor Smart 2'dir. 1 Kasım 2017'de logosunu ve jeneriklerini yenileyerek Spor Smart adını almıştır. 2016-17 Premier League maçlarını kardeş kanalı Smart Spor 2 ile birlikte yayınlamış ve yayın haklarının Smart Spor 2'nin S Sport'a yerini bırakması ile tüm maçlar S Sport'ta yayınlanmaya başlamıştır.
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- CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi
- EHF Hentbol Şampiyonlar Ligi
- NBA (NBA TV'deki yayınlanan karşılaşmalarının tekrarı)