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Spor Smart canlı izle! 6 Aralık Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?

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Spor Smart canlı izle! 6 Aralık Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?

Birbirinden güzel maçlar Spor Smart ekranlarında yayınlanıyor. Maçları canlı izlemek isteyen seyirciler, Spor Smart canlı izle! 6 Aralık Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Spor Smart internetten nasıl izlenir? İşte detaylar...

Spor Smart, 24 Aralık 2011 tarihinde Smart Spor adıyla D-Smart platformu bünyesinde yayına başlayan spor içerikli tematik kanaldır. Spor Smart canlı izle! 6 Aralık Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?

Spor Smart'ı canlı izlemek için resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz.

SPOR SMART CANLI İZLEME LİNKİ

Spor Smart kanalını D-Smart 77.Kanal ve 82.Kanal (Spor Smart 2) 'dan izleyebilirsiniz.

6 Aralık 2022 Salı günü Galatasaray - Villarreal hazırlık maçı oynanacak. Maç 20:00 'da başlayacak.

Spor Smart canlı izle! 6 Aralık Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray-PSV Eindhoven maçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray-PSV Eindhoven maçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Spor Smart Gündem Spor Haberler

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