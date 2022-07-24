Spor Smart, 24 Aralık 2011 tarihinde Smart Spor adıyla D-Smart platformu bünyesinde yayına başlayan spor içerikli tematik kanaldır. Spor Smart canlı izle! 24 Temmuz Spor Smart ( D Smart ) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir? Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle!

SPOR SMART CANLI İZLE!

Spor Smart'ı canlı izlemek için resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz.

SPOR SMART CANLI İZLEME LİNKİ

SPOR SMART HANGİ KANALDA?

Spor Smart kanalını D-Smart 77.Kanal ve 82.Kanal (Spor Smart 2) 'dan izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar 2022 tarihinde (yani bugün) saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray-Kasımpaşamaçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray-Kasımpaşamaçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK