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Spor Smart canlı izle! 24 Ağustos Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?

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Spor Smart canlı izle! 24 Ağustos Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?

Birbirinden güzel maçlar Spor Smart ekranlarında yayınlanıyor. Maçları canlı izlemek isteyen seyirciler, Spor Smart canlı izle! 24 Ağustos Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Spor Smart internetten nasıl izlenir? İşte detaylar...

Spor Smart, 24 Aralık 2011 tarihinde Smart Spor adıyla D-Smart platformu bünyesinde yayına başlayan spor içerikli tematik kanaldır. Spor Smart canlı izle! 24 Ağustos Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?

Spor Smart'ı canlı izlemek için resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz.

SPOR SMART CANLI İZLEME LİNKİ

Spor Smart kanalını D-Smart 77.Kanal ve 82.Kanal (Spor Smart 2) 'dan izleyebilirsiniz.

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray-PSV Eindhoven maçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray-PSV Eindhoven maçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Spor Smart Gündem Spor Haberler

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