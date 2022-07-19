Spor Smart canlı izle! 19 Temmuz Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir?
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Bugün Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen seyirciler, Spor Smart canlı izle! 19 Temmuz Spor Smart (D Smart) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Spor Smart internetten nasıl izlenir? İşte detaylar...
Spor Smart, 24 Aralık 2011 tarihinde Smart Spor adıyla D-Smart platformu bünyesinde yayına başlayan spor içerikli tematik kanaldır. Spor Smart canlı izle! 19 Temmuz Spor Smart ( D Smart ) HD canlı izleme linki var mı? D Smart canlı yayın nereden izlenir? Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı canlı izle!
SPOR SMART CANLI İZLE!
Spor Smart'ı canlı izlemek için resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz.
SPOR SMART HANGİ KANALDA?
Spor Smart kanalını D-Smart 77.Kanal ve 82.Kanal (Spor Smart 2) 'dan izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - PARDUBİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı 19 Temmuz Salı 2022 tarihinde (yani bugün) saat 19:00 'da başlayacak.
GALATASARAY - PARDUBİCE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Naturrasen'da, Sportzentrum Graz-Weinzödl Stadyumu'nda oynanacak.
SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?
D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray-PSV Eindhoven maçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray-PSV Eindhoven maçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.
SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:
Frekans: 12245
Polarizasyon: H - Yatay
Kapsama: Doğu
SR: 27500
FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK