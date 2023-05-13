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Spor salonuna sandıklar kuruldu: Yaklaşık 11 bin kişi oy kullanacak

Genel Haberleri

Spor salonuna sandıklar kuruldu: Yaklaşık 11 bin kişi oy kullanacak Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde birçok noktanın yanı sıra yaklaşık 11 bin kişinin oy kullanacağı stadyumda kapalı spor salonu kısmına sandık kurulumları yapıldı.

Spor salonuna sandıklar kuruldu: Yaklaşık 11 bin kişi oy kullanacak

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde birçok noktanın yanı sıra yaklaşık 11 bin kişinin oy kullanacağı stadyumda kapalı spor salonu kısmına sandık kurulumları yapıldı.

Kahramanmaraş depremlerinin en büyük zararı verdiği Hatay'da da seçim hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Merkez de olduğu gibi ilçelerde görevli personeller sandık ve oy kullanma noktalarındaki kurulumları büyük ölçüde tamamladığı kaydedildi. Depremin vurduğu ilçelerden Kırıkhan'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde bölgedeki sağlam kalan okulların yanı sıra ilçe stadyumunda bulunan kapalı spor salonuna da sandıklar kuruldu.

Spor salonunda yaklaşık 11 bin seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Genel

Kırıkhan Hatay Spor Genel Haberler

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