Kendiliğinden yanan insanlar! Kendiliğinden yanma fenomeni gerçek mi? Spontane İnsan Yanması nedir? İnsanın içinin yanması nedir, nasıl olur? - Haberler

Spontane İnsan Yanması nedir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kendiliğinden insan yanmasının tanımları, 19. yüzyılda kaydedilen çok sayıda vaka ve 20. ve 21. yüzyıllarda bir avuç vaka ile 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Toplamda, kaydedilmiş birkaç yüz olası vaka vardır. Peki, İnsanın içinin yanması nedir, nasıl olur, neler olur? Kendiliğinden yanma fenomeni gerçek mi? Kendiliğinden yanan insanlar...

SPONTANE İNSAN YANMASI NEDİR?

Kendiliğinden yanma olayları, insanların herhangi bir görünür tetikleyicisi olmadan içten gelen bir ateşle yandıkları iddiasıdır. Genellikle ölümle sonuçlandığı söylenen bu olayların nedenleri halen açıklanamamaktadır. Bu durum iki genel tartışma alanı üretmiştir. Bir grup bilimsel etmenleri, bir grup parapsikolojik etmenleri göstermektedirler. Birçok parapsikolojik olayda olduğu gibi kendiliğinden yanma olayları da tam olarak açıklanamamakta ve bu nedenle paranormal gerçekliği halen tartışılmakta olan olaylardır.

BİLİMSEL AÇIKLAMALAR

Fitil efekti hipotezi: Bu açıklamaya göre kurbanın vücut yağı kıyafetleri tarafından emilir. Bunun sonucu olarak kıyafetler, ters bir mum gibi, fitil görevi görür. Kazara ya da herhangi bir nedenle ateş alan kıyafetler kendiliğinden yanma olayına neden olur.

Statik elektrik hipotezi: İnsan vücudundaki statik elektrik seviyesinin yükselmesi sonucu ansız bir parlamayla tetiklenip vücudun ateş alması durumudur.

PARANORMAL AÇIKLAMALAR

Bir teoriye göre, iç enerji alanlarındaki nedeni bilinmeyen artış esasında ruhun kontrolsüz yükselmesinden kaynaklanır. Bu, 9 voltluk bir devreye şebeke elektriği vermek gibidir.[kaynak belirtilmeli] Bunun sebebinin astral katlarda yükselmek veya bir şekilde oraya doğru sürüklenmek ile olduğu açıklanmaktadır.

1944 yılında Peter Jones olaydan canlı kurtuldu. Bildirdiğine göre hiçbir sıcaklık hissetmemiş veya alev görmemişti. Ayrıca acı da duymamıştı.

KENDİLİĞİNDEN YANAN İNSANLAR

Robert Francis Bailey (1816-1897)

Dr John Irving Bentley (1874 - 1966)

Jacqueline Fitzsimon (1968-1985)

George I. Mott (1928-1986)

Mary Hardy Reeser (1884-1951)

Jeannie Saffin (1921-1982)

Henry Thomas (1907 - 1980)

Seb Orlande

Mary Reeser

Gisele (soyadı açıklanmamıştır)

Jackie Park

Jeannie Saffin

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