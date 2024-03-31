Spiderman Kıyafetiyle Oy Kullanan Genç Büyükçekmece'yi Şaşırttı
Spiderman kıyafeti ile oy kullandı
İSTANBUL - Büyükçekmece'de Spiderman kıyafeti ile oy kullanmaya gelen genç renkli anlar görüntüler oluşturdu.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir görenleri hayrete düşürdü. Spiderman kıyafeti giyen Demir, vatandaşların çocukların ilgisini çekti. Renkli görüntülere sahne olan oy kullanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.