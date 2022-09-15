Spice Girls, Melanie Chisholm ne dedi? Melanie Chisholm İstanbul açıklaması ne?

Spice Girls grubunun yıldızı olarak tanınan Melanie Chisholm'un açıklamaları büyük ses getirdi. Peki, Spice Girls, Melanie Chisholm ne dedi? Melanie Chisholm ne dedi? İşte detaylar...

90'lı yıllara damga vuran pop grubu Spice Girls'ün yıldızı Mel Chisholm'un İstanbul'daki bir konser öncesi yaşadıklarını anlatması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Spice Girls, Melanie Chisholm ne dedi? Melanie Chisholm ne dedi? Detaylar haberimizde...

SPİCE GİRLS MELANİE CHİSHOLM NE DEDİ?

1996'da kurulan ünlü kız müzik topluluğu "Spice Girls"ün üyesi Melanie Jayne Chisholm İstanbul'daki bir konserleri öncesinde yaşadıklarını anlattı. Mel C., "Gruptaki ilk konserim öncesinde İstanbul'da kaldığım otelde masaj yaptırdım. Masöz beni taciz etti. Saldırıya uğramış hissettim, kırılgan hissettim ve utandım da. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü bu beni etkiledi. Ama ben bunu bilinçaltıma atmıştım" ifadelerini kullandı.