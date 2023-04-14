Spezia - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spezia - Lazio maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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İtalya Serie A'da hedeflerine ulaşmak isteyen Spezia - Lazio takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Spezia - Lazio maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Spezia - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Spezia - Lazio maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?
Spezia - Lazio maçı saat kaçta? İtalya Serie A'da hedeflerine ulaşmak isteyen Spezia - Lazio takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Spezia - Lazio maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Spezia - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Spezia - Lazio maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Detaylar...
Spezia - Lazio maçı saat 20.30'da başlayacak.
Spezia - Lazio maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Spezia - Lazio maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Spezia - Lazio maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.