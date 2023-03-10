Spezia Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spezia Inter maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

İtalya Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Spezia Inter takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Spezia Inter maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Spezia Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Inter maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Spezia Inter maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Spezia Inter maçı ile ilgili tüm detaylar...

Spezia Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Spezia Inter takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Spezia Inter maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Spezia Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Inter maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Spezia Inter maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Spezia Inter maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

SPEZİA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Spezia - Inter maçı saat 22.45'te başlayacak.

SPEZİA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Spezia - Inter maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

SPEZİA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?



Spezia - Inter maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

SPEZİA - İNTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Spezia - Inter maçı Spezia'da, Alberto Picco Stadyumu'nda oynanacak.