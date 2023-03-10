Spezia Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spezia Inter maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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İtalya Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Spezia Inter takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Spezia Inter maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Spezia Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Inter maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Spezia Inter maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Spezia Inter maçı ile ilgili tüm detaylar...
Spezia Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Spezia Inter takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Spezia Inter maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Spezia Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Inter maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Spezia Inter maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Spezia Inter maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Spezia - Inter maçı saat 22.45'te başlayacak.
Spezia - Inter maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.
Spezia - Inter maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Spezia - Inter maçı Spezia'da, Alberto Picco Stadyumu'nda oynanacak.