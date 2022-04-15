Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spezia - Inter maçı şifresiz mi?
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İtalya Serie A ligi maçında Spezia - Inter karşı karşıya geliyor. Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spezia - Inter maçı şifresiz mi?
İtalya Serie A ligi maçında Spezia - Inter maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Spezia - Inter maçı Stadio Alberto Picco stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Spezia - Inter maçı şifresiz mi? Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Spezia - Inter maçı 15 Nisan 2022 tarihinde saat 20.00'da Stadio Alberto Piccostadında oynanacak.
Spezia - Inter maçı Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacaktır.
Spezia - Intermaçını şifreli bir şekilde Smart Spor kanalından izleyebilirsiniz.
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