Spartak Trnava nerenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Spartak Trnava nerenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor? soruları yer aldı.
Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını maçın oynanacağı Anton Malatinsk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Arama motorlarında ise Spartak Trnava nerenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor? soruları aratılıyor.
FC Spartak Trnava, Trnava şehrinde kurulmuş Slovak futbol kulübüdür.
Başarıları
- Yerel
Superliga
Şampiyon (1): 2017-18
Slovensky pohár (Slovakya Kupası)
Şampiyon (8): 1971, 1975, 1986, 1991, 1998, 2019, 2022, 2023
Slovensky superpohár
Şampiyon (1): 1998
- Çekoslovakya Ligi
Şampiyon (5): 1968, 1969, 1971, 1972, 1973
Ceskoslovensky pohár
Şampiyon (5): 1951, 1967, 1971, 1975, 1986
- Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası
Yarı final (1): 1969
Mitropa Kupası
Şampiyon (1): 1967
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı Exxen platformunda ekranlara gelecek.
Karşılaşma 5 Ekim günü saat 22.00'da oynanacak.
Spartak Trnava ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Trnava'da, City Arena Trnava Stadyumu'nda oynanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, Trnava takımını iyi analiz ettiklerini ve iyi bir mücadele ile 3 puan almak istediklerini belirtti. Ayrıca, gruptan lider olarak çıkmak istediklerini ifade etti. Kartal, her maçın önemli olduğunu ve her maçı 3 puan için oynadıklarını vurguladı.