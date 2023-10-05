Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Spartak Trnava nerenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor? soruları yer aldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını maçın oynanacağı Anton Malatinsk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Arama motorlarında ise Spartak Trnava nerenin takımı? Spartak Trnava hangi ligde oynuyor? soruları aratılıyor.

SPARTAK TRNAVA NERENİN TAKIMI?

FC Spartak Trnava, Trnava şehrinde kurulmuş Slovak futbol kulübüdür.

Başarıları

Yerel

Superliga

Şampiyon (1): 2017-18

Slovensky pohár (Slovakya Kupası)

Şampiyon (8): 1971, 1975, 1986, 1991, 1998, 2019, 2022, 2023

Slovensky superpohár

Şampiyon (1): 1998

Çekoslovakya Ligi

Şampiyon (5): 1968, 1969, 1971, 1972, 1973

Ceskoslovensky pohár

Şampiyon (5): 1951, 1967, 1971, 1975, 1986

Avrupa

Şampiyon Kulüpler Kupası

Yarı final (1): 1969

Mitropa Kupası

Şampiyon (1): 1967

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı Exxen platformunda ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 5 Ekim günü saat 22.00'da oynanacak.

SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Spartak Trnava ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Trnava'da, City Arena Trnava Stadyumu'nda oynanacak.

SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, Trnava takımını iyi analiz ettiklerini ve iyi bir mücadele ile 3 puan almak istediklerini belirtti. Ayrıca, gruptan lider olarak çıkmak istediklerini ifade etti. Kartal, her maçın önemli olduğunu ve her maçı 3 puan için oynadıklarını vurguladı.