UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Spartak Trnava-Fenerbahçe maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i

Spartak Trnava-Fenerbahçe maç kadrosu 11'i! Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe'nin 11'i! UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Spartak Trnava- Fenerbahçe maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, Spartak Trnava- Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i haberimizde...

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU 11'İ

Spartak Trnava; Takas, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi.

GEÇEN MAÇLAR

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadroya yer almayan İrfan Can Kahveci da maçta olmayacak.

TRNAVA'DA 1 EKSİK

Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.