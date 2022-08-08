Spam ne demek? Sorusu, günümüzde sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile kullanımı artan kelimeler arasında yer alıyor. Peki Spam ne demek? Sosyal medyada spam yapmak nedir?

Spam ne demek? Sorusunu merak eden insanların sayısı her geçen gün artmakta. Sosyal medya üzerinde sıkça kullanılmaktadır. İngilizceden ortaya çıkan bu kelime, günümüzde Türkçe bir kelime gibi kullanılmakta. Peki çok merak edilen Spam ne demek? Sosyal medyada spam yapmak nedir?

SPAM NE DEMEK?

Spam, kelime anlamı olarak, ''istenmeyen'' anlamına gelmektedir. Kelimenin asıl dili İngilizcedir. Sosyal medya üzerinde, internette, sms kutusunda ve daha birçok yerde gördüğümüz spam, anlam olarak istenilmeyen mesajlara, gönderilere verilen isimdir.

SOSYAL MEDYADA SPAM YAPMAK NEDİR?

Sosyal medyada spam yapmak, birden fazla şekilde gerçekleşebilmektedir. Sosyal medya üzerinde istenmeyen herhangi bir davranışı tekrar etme durumuna spam denir. Örneklemek gerekir ise, bir gönderi altına atılan alakasız ve saçma bir yorumun aynı şekilde birden fazla kez atılması durumu, spam olarak adlandırılır. Başka örnekler vermek gerekirse, sosyal medyada birden fazla kişiye sürekli olarak yığın şeklinde mesajlar atmak da spam olarak adlandırılabilir.

INSTAGRAMDA SPAM YAPMAK

Instagram üzerinde birden fazla şekilde spam yapmak mümkündür. DM yoluyla, yorum ile, beğeni ile ve daha birçok farklı şekilde spam gerçekleştirmek mümkündür. İnsanlar eğer böyle bir durumda şikâyet ederler ise spam yapan kişinin hesabı kısıtlanabilmektedir.

MAİL SPAM NEDİR?

Mail spam, mail adresinize farklı şekillerde gönderilen istenmeyen maillerdir. Mail sağlayıcılarında bulunan spam kutusu özelliği ile genellikle bu mailler ayrılıştırılarak spam kutusuna gönderilmektedir. Bu sayede gelen kutunuz temiz ve filtreli bir şekilde kullanılabilir bir hale gelir.