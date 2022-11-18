Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 2023 taşeron ve sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?.

Sözleşmeli memur ve işçi deyim yerindeyse kadroya geçmek için can atıyor. Bakan Bilgin daha önce müjdeyi vermiş ayrıntılar merak edilmeye başlamıştı. milyonlarca vatandaş sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek yasa çıktı mı, Taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? diye soruyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler ....

Sözleşmeliye kadro, son günlerin en çok konuşulan konusu durumunda...Milyonlarca sözleşmeli çalışankadroya geçmek için sabırsızlanıyor. Bir bilgi almak adına "Taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?" diye soruluyor. Peki, sözleşmeliye kadro gelecek mi, son durum nedir? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kadro meselesi hakkında konuştu. İşte Bakan Bilgin'in açıklaması: "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz."

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde taslak metin hazırlandı. Yapılacak son müzakerelerden sonra düzenleme Meclis'e gelecek ve yürürlüğe girecek. Böylece kamuda 4B kadrosunda çalışan sözleşmeliler kadro ile birlikte yeni sosyal ve mali haklara kavuşmuş olacak.

TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde kamudaki taşeron işçilere ilişkin gelen soruyu yanıtladı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.

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