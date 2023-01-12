Sözleşmeliye kadro son dakika 2023! Sözleşmeli kadro Meclis'e ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak?

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SÖZLEŞMELİ KADRO MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yasa teklifinin bugün öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Akbaşoğlu, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi yaklaşık 500 bin çalışanımızı ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili yarın (12 Ocak Perşembe) muhtemelen öğleden sonra bu yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta da bunun yasalaşmasıyla ilgili süreci başlatacağız. Ben şimdiden bütün sözleşmeli personel statüsünde çalışan arkadaşlarımız için bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bunun akabinde de hemen EYT'lilerle ilgili yasal düzenlemeyi de yasalaştıracağız." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek.230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

TÜM HAKLARDAN YARARLANACAKLAR

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.