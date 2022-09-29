Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Gündem Haberleri

Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro düzenlemesine ilişkin, "Hazırlığımızı yaptık" açıklamalarında bulundu. Bunula beraber sözleşmeli birçok kişi Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Ve Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? Sorularını merak etmeye başladı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sorusu, yapılan açıklamaların ve gündeme gelen haberlerin ardında sıklıkla merak edilmeye başlandı. Sözleşmeli kişilere kadro verilme tarihi, sözleşmeliler tarafından en merak edilen soruların arasında yer alıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklamaların ardından sözleşmeliler için kadro haklarının Ekim ayında Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title