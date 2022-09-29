Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro düzenlemesine ilişkin, "Hazırlığımızı yaptık" açıklamalarında bulundu. Bunula beraber sözleşmeli birçok kişi Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Ve Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? Sorularını merak etmeye başladı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sorusu, yapılan açıklamaların ve gündeme gelen haberlerin ardında sıklıkla merak edilmeye başlandı. Sözleşmeli kişilere kadro verilme tarihi, sözleşmeliler tarafından en merak edilen soruların arasında yer alıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklamaların ardından sözleşmeliler için kadro haklarının Ekim ayında Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.