Sözleşmeliye kadro ne zaman resmîleşecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek?

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? sorusunun yanıtı netleşti. Binlerce sözleşmeli personel sözleşmeliye kadro hakkında yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro ve detaylar, şartlar neler? Belediye kanunu ne diyiyor? Sözleşmeliye kadro ne zaman resmîleşecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sözleşmeliye kadro düzenlemesiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası, binlerce sözleşmeli çalışana kadro müjdesi verildi. Erdoğan yaptığı açıklamada 424 bin personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilme şartlarını taşıdığını duyurdu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek? sözleşmeliye kadro ve detaylar, şartlar neler? Belediye kanunu ne diyiyor? Detaylar haberimize...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?

Sözleşmeliye kadro konusu hakkında en son AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu konuştu. Akbaşoğlu "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağına dair açıklamalarda bulunan Bilgin, aynı zamanda 4A ve 4B çalışanları için de bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI, ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada detaylar yer aldı:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir. Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

BELEDİYE KANUNU NE DİYOR?

5393 sayılı yasanın söz konusu maddesinde belediyedeki sözleşmelileri şöyle tarif ediyor: "Söz konusu Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır"