Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsayacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı yüzde 16,47 olarak belli oldu"

Son Dakika! Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak

Kısa süre önce peş peşe sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmıştı. Kadro meselesiyle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Peki Çalışmaları tamamlanan kamuda 4/Bsözleşmeli personelleri yakından ilgilendiren yeni düzenleme ne zaman meclis gündemine gelecek?Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsayacak? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSE SUNULDU MU?



Sözleşmeliye kadronun meclise sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. Bakan Bilgin tarafından Sözleşmeliye kadro detayları hakkında geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamada kadro düzenlemesi meclise intikal etti ifadeleri kullanılmıştı. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin bu hafta içerisinde mecliste görüşülmesi bekleniyor

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabine Toplantısı sonrası sözleşmeli personele kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son 20 yılda, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da önemli mesafe kat etmiştir. En yüksek asgari ücret artışları, gelir vergisi dışında bırakılması son dönemde yapılmıştır.

Türkiye Eylül ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 31,4'e ulaşmıştır. Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artış süresini daha önce çözüme kavuşmuştuk. Bu çalışma ile 657 sayılı memur kanununu, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak." açıklamasında bulundu. Türkiye'de 424 bin kişinin kadroya geçmesi beklenen bu düzenleme ile ilgili Erdoğan, "Hali hazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Yeni statüye göre 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.