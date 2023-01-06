Sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle alakalı süreç sürmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni mecliste grubu olan partilere gönderdi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeli personel kadro ile hangi haklara sahip olacak? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni mecliste grubu olan partilere gönderdi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca sözleşmeli çalışanı yakından ilgilendiren 4/B Sözleşmeli personel düzenlemesinin ne zaman yasalaşacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? sözleşmeli personel kadro ile hangi haklara sahip olacak? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olacak? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. Buna göre; Sözleşmeliye kadroyla ilgili taslak metninin yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığında görüşülecek. düzenlemenin kısa sürede içerisinde meclisten geçerek yasalaşması bekleniliyor.

SÖZLEŞMELİ PERONELE KADRO İLE HANGİ HAKKLAR SAHİP OLACAK?

Kamuda 4/B olarak sözleşmeli olarak çalışan personelleri yakından ilgilendiren sözleşmeli personelleri kadroya geçmesine olanak sağlayacak yeni düzenleme meclis gündeminde. Peki, Sözleşmeli personel kadro ile hangi haklara sahip olacak?İşte o hakkalar şu şekilde:

Kademe, derece hakkı olacak.

Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.

Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.

Kurumlar arası yer değiştirebilecek.

Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.

Eş durumundan tayin hakkı olacak.

Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.

Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.

Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.

Doğum sonrası işine dönebilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması şartı bulunacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler.

SÖZLEŞMELİ MEMURUN KADROYA GEÇMESİ ZORUNLU MU, İSTEĞE BAĞLI MI OLACAK?

Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bazı farklar bulunuyor. Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor ve görevde yükselme sınavına giremiyor. 600 bine yakın personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla beraber kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak. Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.