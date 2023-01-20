Sözleşmeliye kadro yasaklama süreci yüzbinlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. Kanun teklifi Meclis gündemine görüşülmeye başladı. Yaklaşık 500 bin kişi yasa kapsamında kadroya geçirecek düzenleme ne zaman yürüklüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sözleşmeliye kadro meclisten geçti mi? Sözlenmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Hangi sözlenmeli personeller karoya alınacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuda çalışan sözleşmeli personellerin kadroya alınması için getirilen yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Meclisten geçen yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğini merak eden vatandaşlar Sözleşmeliye kadro meclisten geçti mi? Sözlenmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Hangi sözlenmeli personeller karoya alınacak? Sözlenmeli personel kadro yürüklüğe girdi mi? Detaylar haberimizde..

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için görüşmeler 19 Ocak günü Genel Kurul'da başladı ve TBMM Genel kurulunda devam eden görüşmelerin ardından kamuda 4B Sözlenmeli personel statüsünde çalışan yeni düzenlemenin ilgili maddelerinin meclistekabul edilmesi ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

SÖZLEMELİ PERSONEL KAPSAMI NEDİR?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğu takdirde veya yıllık planlar içinde geçici olarak işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumların teklifi ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınıp sözleşme yapılmak kaydıyla geçici olarak çalıştırılan kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denmektedir.

HANGİ SÖZLEMELİLER KADROYA ALINACAK?

Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.