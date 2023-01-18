Sözleşmeliye kadro meclisten geçti mi? Hangi tarihten öncesi kadroya geçecek?

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aralarında bulunduğu 175 milletvekilinin imzasını taşıyan Sözleşmeliye kadro kanun teklifi, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor. Peki, Sözleşmeliye kadro meclisten geçti mi? Sözleşmeliye kadro kanunu geçti mi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aralarında bulunduğu 175 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor.

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.