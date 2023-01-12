500 bin sözleşmeli personelin kamuya transferine yönelik yapılan kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Yasanın onaylanmasıyla beraber ise binlerce kişi devlet kadrosuna geçiş yapacak. Peki, Sözleşmeliye kadro meclisten geçti mi? Son durum ne?

"MİT'e alacağız" diyerek lise öğrencisine cinsel istismar skandalında, bir okul müdürü daha tutuklandı

Sözleşmeli personelin devlet kadrosuna geçişiyle ilgili düzenleme Meclis'e sunulacak. Sunulacak olan kanun teklifinin ardından 500 bin kişi kamuda görev yapabilecek. Peki, Sözleşmeliye kadro meclisten geçti mi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifini hazırladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik kanun teklifi bugün Meclise sunulacak

Buna göre; Sözleşmeliye kadroyla ilgili taslak metninin yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.