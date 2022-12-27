Sözleşmeliye kadro meclisten geçti mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek?

Kamudaki yüz binlerce personelin kadroya geçişini sağlayacak olan sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Memurlar, öğretmenler, sağlık personelleri ve din görevlileri de dahil olmak üzere yaklaşık 500 bin memurun yararlanacağı sözleşmeliye kadro düzenlemesinin, yeni yılın ilk haftasında meclis gündemine gelmesi bekleniliyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro yasalaştı mı? Hangi sözleşmeli personel kadroya geçecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Sözleşmeliye kadro Meclis gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün Bakan Vedat Bilgin tarafından Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı aktarılan sözleşmeli memura kadro çalışması son halini aldı. Milyonlarca sözleşmeli çalışanı yakından ilgilendirecek yeni düzenleme ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro yasalaştı mı? Hangi sözleşmeli personel kadroya geçecek? Sözleşmeliye kadro meclise geldi mi? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni yılda TBMM'deki görüşmelerde sözleşmeli personele kadro verilmesi öncelikler arasında yer alacak. 424 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemede 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Daha önceki düzenlemenin dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya geçebilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO YASALAŞTI MI?

Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.

HANGİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GECECEK?

Düzenlemeye göre, mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Yaklaşık 227 bin öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi de kadrolu olacak. Bu kapsamda kamudaki 520 bin sözleşmeliden 424 bini memur kadrolarına atanacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz." Sözleşmeliye kadro Meclis detaylarının aktarılması bekleniyor.